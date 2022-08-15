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«Я доберусь до вас». Дана Уайт пригрозил тем, кто ведёт подпольные трансляции UFC

«Я доберусь до вас». Дана Уайт пригрозил тем, кто ведёт подпольные трансляции UFC
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Президент UFC Дана Уайт раскритиковал тех, кто ведёт нелегальные трансляции турниров организации. Бизнесмен подчеркнул, что авторы стримов воруют деньги не только у UFC, но и у самих бойцов.

«Кого вообще заботит этот вопрос? Меня! Люди делают на этом деньги. Вы все ноете, что бойцы получают мало. А они зарабатывают, исходя из pay-per-view. Нелегальные стримы турниров — это воровство у UFC и самих бойцов.

Что происходит с людьми, которые воруют? Их ловит полиция, их сажают в тюрьму. Все смеялись надо мной, когда я впервые начал говорить об этой проблеме. Но мы уже поймали несколько авторов стримов. Тогда они уже не смеялись. Меня многие просили не наказывать их. Но воровство — это воровство. Так что я доберусь до вас», — цитирует Уайта LowKickMMA.

Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:

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