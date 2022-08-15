«Я доберусь до вас». Дана Уайт пригрозил тем, кто ведёт подпольные трансляции UFC

Президент UFC Дана Уайт раскритиковал тех, кто ведёт нелегальные трансляции турниров организации. Бизнесмен подчеркнул, что авторы стримов воруют деньги не только у UFC, но и у самих бойцов.
«Кого вообще заботит этот вопрос? Меня! Люди делают на этом деньги. Вы все ноете, что бойцы получают мало. А они зарабатывают, исходя из pay-per-view. Нелегальные стримы турниров — это воровство у UFC и самих бойцов.
Что происходит с людьми, которые воруют? Их ловит полиция, их сажают в тюрьму. Все смеялись надо мной, когда я впервые начал говорить об этой проблеме. Но мы уже поймали несколько авторов стримов. Тогда они уже не смеялись. Меня многие просили не наказывать их. Но воровство — это воровство. Так что я доберусь до вас», — цитирует Уайта LowKickMMA.
Дана Уайт подарил блогеру 250 тысяч долларов наличными:
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