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Легендарный судья UFC объяснил, почему Хабиба нельзя считать величайшим бойцом

Легендарный судья UFC объяснил, почему Хабиба нельзя считать величайшим бойцом
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Легендарный судья UFC Джон Маккарти заявил, что Хабиб Нурмагомедов доминировал над соперниками в октагоне, но при этом не может считаться величайшим бойцом.

Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что не может назвать Хабиба величайшим бойцом промоушена, и не включил его в свой топ-5.

«Я не совсем согласен с Даной, но Хабиб действительно ушёл очень рано. Я всегда говорил, что самым доминирующим бойцом в октагоне из всех, что я видел, был Хабиб, но Джон Джонс — самый талантливый из всех. Он провёл 15 защит титула. Сколько таких поединков у Хабиба? Думаю, об этом и говорит Дана. Джон Джонс — величайший боец UFC», — приводит слова Маккарти Sportskeeda.

Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года.

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