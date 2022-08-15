Легендарный судья UFC объяснил, почему Хабиба нельзя считать величайшим бойцом
Поделиться
Легендарный судья UFC Джон Маккарти заявил, что Хабиб Нурмагомедов доминировал над соперниками в октагоне, но при этом не может считаться величайшим бойцом.
Ранее президент UFC Дана Уайт сказал, что не может назвать Хабиба величайшим бойцом промоушена, и не включил его в свой топ-5.
«Я не совсем согласен с Даной, но Хабиб действительно ушёл очень рано. Я всегда говорил, что самым доминирующим бойцом в октагоне из всех, что я видел, был Хабиб, но Джон Джонс — самый талантливый из всех. Он провёл 15 защит титула. Сколько таких поединков у Хабиба? Думаю, об этом и говорит Дана. Джон Джонс — величайший боец UFC», — приводит слова Маккарти Sportskeeda.
Хабиб Нурмагомедов завершил профессиональную карьеру в октябре 2020 года.
Новость по темеСоннен: Хабиб — самый доминирующий боец всех времён
Комментарии
- 15 августа 2022
-
11:42
-
10:47
-
10:28
-
10:26
-
09:32
-
01:10
- 14 августа 2022
-
23:59
-
23:40
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:47
-
20:50
-
20:38
-
20:08
-
19:33
-
18:55
-
18:36
-
17:17
-
15:58
-
14:56
-
14:40
-
14:27
-
13:37
-
13:10
-
12:22
-
12:04
-
11:52
-
10:52
-
10:16
-
10:08
-
09:31
-
09:22
-
07:15
-
07:10
Партнерский контент