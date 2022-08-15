Головкин: есть вопросы по тому, что использовал Канело, чтобы добиться успеха

Двукратный чемпион мира в среднем весе боксёр из Казахстана Геннадий Головкин заявил, что сомневается в «чистоте» Сауля «Канело» Альвареса.
В феврале 2018 года Канело провалил допинг-тест и впоследствии был дисквалифицирован на шесть месяцев. В его организме были обнаружены следы кленбутерола.
«Я не тот человек, который собирается принижать чьи-то достижения, а Канело добился многого. Но есть вопросы по тому, как он это сделал и что использовал, чтобы добиться успеха. Я говорю это не потому, что мне просто пришло что-то в голову. Есть результаты лабораторных исследований. Когда меня спросили об этом, я сказал: «Да, я считаю, что это было мошенничество». Если кому-то из его команды не понравились эти слова, то это их проблема», — приводит слова Головкина BoxingScene.
Бой Головкина с Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.
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