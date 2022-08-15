Головкин: есть вопросы по тому, что использовал Канело, чтобы добиться успеха

Двукратный чемпион мира в среднем весе боксёр из Казахстана Геннадий Головкин заявил, что сомневается в «чистоте» Сауля «Канело» Альвареса.



В феврале 2018 года Канело провалил допинг-тест и впоследствии был дисквалифицирован на шесть месяцев. В его организме были обнаружены следы кленбутерола.



«Я не тот человек, который собирается принижать чьи-то достижения, а Канело добился многого. Но есть вопросы по тому, как он это сделал и что использовал, чтобы добиться успеха. Я говорю это не потому, что мне просто пришло что-то в голову. Есть результаты лабораторных исследований. Когда меня спросили об этом, я сказал: «Да, я считаю, что это было мошенничество». Если кому-то из его команды не понравились эти слова, то это их проблема», — приводит слова Головкина BoxingScene.



Бой Головкина с Канело состоится 17 сентября в Лас-Вегасе.

Новость по теме Головкин: всё равно скоро уйду на пенсию, с помощью Канело или без неё