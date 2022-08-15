Джейк Пол вновь раскритиковал президента UFC за слова о зарплатах бойцов

Известный видеоблогер и боец ММА Джейк Пол раскритиковал президента UFC Дану Уайта. Пол остался недоволен словами бизнесмена о зарплатах бойцов. Ранее Уайт заявил, что считает гонорары бойцов UFC справедливыми.



«Нет другой такой спортивной организации, которая бы так плохо платила своим спортсменам, как UFC и Уайт. Если вы этого не замечаете, то являетесь одной из овец Даны.



Они говорят, как им удалось распродать все билеты на 21 турнир подряд. Но при этом ничего не говорится о повышении зарплат, о том, чтобы у бойцов была медицинская страховка, чтобы было более справедливое распределение доходов», — написал Пол в соцсетях.

Ранее Уайт раскритиковал тех, кто ведёт подпольные трансляции UFC. По словам бизнесмена, они воруют деньги у бойцов.