Джейк Пол вновь раскритиковал президента UFC за слова о зарплатах бойцов
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Известный видеоблогер и боец ММА Джейк Пол раскритиковал президента UFC Дану Уайта. Пол остался недоволен словами бизнесмена о зарплатах бойцов. Ранее Уайт заявил, что считает гонорары бойцов UFC справедливыми.
«Нет другой такой спортивной организации, которая бы так плохо платила своим спортсменам, как UFC и Уайт. Если вы этого не замечаете, то являетесь одной из овец Даны.
Они говорят, как им удалось распродать все билеты на 21 турнир подряд. Но при этом ничего не говорится о повышении зарплат, о том, чтобы у бойцов была медицинская страховка, чтобы было более справедливое распределение доходов», — написал Пол в соцсетях.
Ранее Уайт раскритиковал тех, кто ведёт подпольные трансляции UFC. По словам бизнесмена, они воруют деньги у бойцов.
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