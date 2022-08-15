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Американский боец UFC: Оливейра крутой, но у Махачева и Нурмагомедова совсем другая сила

Американский боец UFC: Оливейра крутой, но у Махачева и Нурмагомедова совсем другая сила
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Американский боец UFC Люк Рокхолд поделился ожиданиями от предстоящего поединка Ислама Махачева с Чарльзом Оливейрой за титул чемпиона в лёгком весе.

«Я думаю, Ислам больше и сильнее Оливейры и он может навязывать сопернику свою волю. Как только он схватит Оливейру, Ислам превратится в другого бойца. Это уже другой мир, с борьбой, а не с джиу-джитсу. Если Махачев его схватит, то всё кончено. Он просто сильнее. Я тренировался практически со всеми легковесами, и Ислам с Хабибом отличаются ото всех, там совершенно другая сила. Как только они лягут на тебя, всё закончится. Оливейра крутой, но это другое», — цитирует Рокхолда Sportskeeda.

Титульный бой Махачева и Оливейры состоится в рамках турнира UFC 280 в ночь на 23 октября.

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