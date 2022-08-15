Александр Емельяненко грубо обратился к Кудряшову, который советовал ему завершить карьеру
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Известный российский боец ММА Александр Емельяненко прокомментировал слова боксёра Дмитрия Кудряшова. Ранее он посоветовал Емельяненко завершить карьеру.
«Кудряшов, я слышал, что ты какие-то комментарии по поводу меня давал. Что мне пора завязывать, не стоит мне выходить на бой. Ну я советую тебе язык в задницу засунуть, дальше молчать.
Поспокойнее веди себя. Вот завершил карьеру, не стоит тебе выходить на ринг и драться. Тренируйся, наблюдай за мной и смотри за мной по интернету, ставь мне лайки», – сказал Емельяненко на YouTube-канале Hard News.
Следующим соперником Емельяненко должен стать Вячеслав Дацик. Этот бой будет проходить по правилам бокса и состоится 24 сентября в Москве на турнире Hardcore Boxing.
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