Александр Усик показал актуальную форму за неделю до реванша с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) завершил подготовку к реваншу с британцем Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится уже на этих выходных в Джедде (Саудовская Аравия).
Боксёр опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой продемонстрировал актуальную форму.
Фото: из личного архива Александра Усика
Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.
Ранее менеджер Усика, Эгис Климас, рассказал о его рекордных тренировках во время подготовки к реваншу с Джошуа.
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