«Один день, второй, а потом выбраться уже тяжело». А. Емельяненко — о проблемах без боёв

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о проблемах из-за долгих простоев между боями.

«Я отлично себя чувствую, в хорошей форме. Организм молодой, набирает… идёт процесс омоложения. Я уже говорил раньше, что годы надо мной не властны. И повторюсь. Два месяца назад было ужасно. Был лишний вес, затёкший, оплывший… не тренировался, хулиганил. Был не в кондициях.

Когда большой перерыв и есть вроде бы деньги, то всё хорошо. Когда нет выступлений, вроде бы успокаиваешь себя, что можно отдохнуть, расслабиться. Один день, второй, а потом что-то оно затягивает, и из этого омута и безделья выбраться уже тяжело», – сказал Емельяненко в рамках выпуска на своём YouTube-канале.