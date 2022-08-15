«Один день, второй, а потом выбраться уже тяжело». А. Емельяненко — о проблемах без боёв
Поделиться
Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко рассказал о проблемах из-за долгих простоев между боями.
«Я отлично себя чувствую, в хорошей форме. Организм молодой, набирает… идёт процесс омоложения. Я уже говорил раньше, что годы надо мной не властны. И повторюсь. Два месяца назад было ужасно. Был лишний вес, затёкший, оплывший… не тренировался, хулиганил. Был не в кондициях.
Когда большой перерыв и есть вроде бы деньги, то всё хорошо. Когда нет выступлений, вроде бы успокаиваешь себя, что можно отдохнуть, расслабиться. Один день, второй, а потом что-то оно затягивает, и из этого омута и безделья выбраться уже тяжело», – сказал Емельяненко в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
Комментарии
- 15 августа 2022
-
19:03
-
18:34
-
18:29
-
18:06
-
17:46
-
17:11
-
15:54
-
15:18
-
14:01
-
12:29
-
12:28
-
12:03
-
11:42
-
10:47
-
10:28
-
10:26
-
09:32
-
01:10
- 14 августа 2022
-
23:59
-
23:40
-
22:09
-
22:08
-
22:07
-
21:47
-
20:50
-
20:38
-
20:08
-
19:33
-
18:55
-
18:36
-
17:17
-
15:58
-
14:56
-
14:40
-
14:27
Партнерский контент