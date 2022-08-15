Трёхкратный чемпион мира в супертяжёлом весе и член Международного боксёрского зала славы, а ныне мэр Киева, украинец Виталий Кличко объявил о разводе с женой Натальей после 26 лет брака.

«Не секрет, что мы много лет живём не только в разных городах, но и странах. Многие годы – разные интересы и разная жизнь. И мы решили уже оформить это официально. Это желание обеих сторон. У нас остались хорошие отношения, мы уважаем друг друга, дети уже взрослые, и жизнь продолжается», – приводит слова Кличко издание «Бабель».

У Виталия и Натальи трое детей. Сын Егор-Дэниел (2000), дочь Елизавета-Виктория (2002) и сын Максим (2005). Супруга боксёра на данный момент проживает в Германии, дети учатся за рубежом.