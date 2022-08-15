Александр Емельяненко: Шлеменко — промокашка. Куда ветер подует, туда зад и подставляет

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко ответил на публичные высказывания соотечественника Александра Шлеменко, ранее призывавшего не выпускать его на поединок с Вячеславом Дациком из-за проблем с алкоголем.
«Шлеменко, он промокашка. С какой стороны ветер подует, туда он свой зад и подставляет. У него нет своего мнения, он считается с общественностью. Что общественность скажет, что ей будет выгодно и удобно, то он и поддерживает. Когда он видит, что все толпой навалились – он туда же.
Они вот так наваливаются на меня, сколько раз уже такое было, свои мнения высказывают, какие-то по поводу меня заключения делают. Но дело в том, что, когда я восстанавливаюсь, с гордо поднятой головой дерусь, о них не вспоминают», – сказал Емельяненко в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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