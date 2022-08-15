Люк Рокхолд назвал единственный способ для Диаза победить Чимаева

Бывший чемпион UFC Люк Рокхолд высказался об ожидаемом поединке между соотечественником Нейтом Диазом и шведом Хамзатом Чимаевым, который состоится 11 сентября в Лас-Вегасе и возглавит турнир UFC 279. В частности, Рокхолд назвал единственный вариант, при котором Диаз может победить.
«Пережить. Это ведь то, что Нейт Диаз делает лучше всего, не так ли? Он терпит до конца, принимает избиение, а затем пытается ухватиться за возможность. Вы ведь знаете, братья Диаз такие расслабленные, и это играет им на руку в поздних раундах. И это единственный способ победить для него.
Чимаев слишком хорош. Слишком хороший борец, слишком хороший боксёр, слишком обученный и сильный. Это неестественный бой для Диаза, но никогда не знаешь, как всё сложится. Вероятно, он верит в себя, раз согласился», – сказал Рокхолд в интервью YouTube-каналу Helen Yee Sports.
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