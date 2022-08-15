Александр Емельяненко объяснил, почему у Дацика была плохая форма в бою с Монсоном

Звёздный российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко раскритиковал соотечественника Вячеслава Дацика за выступление в бою с американским ветераном Джеффом Монсоном, который состоялся в начале августа.
«Бой ужасный. Дацик ничего не показал. Показал, что он перестал тренироваться, набрал лишний вес. Он хоть и говорит в оправдание, что специально в голову его не бил, но было видно, что он работает на полной стопе, дышит, не работает серийно, не двигается на ногах.
Дацик перестал тренироваться и ходить в спортзал. Кто-то мне даже показывал видео, где жена на него нападает при корреспондентах, при телевидении, ругается, что он не ходит в спортзал, живёт на кухне. Показал ей какие-то мозоли… Существует миллион других упражнений, если у тебя болят руки. Бегай кроссы, борись, боксируй. Необязательно висеть на турнире», – сказал Емельяненко в рамках выпуска на своём YouTube-канале.
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