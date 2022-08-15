Украинский экс-чемпион Александр Гвоздик готовится к возвращению в ринг

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) украинец Александр Гвоздик (17-1, 14 KO) сообщил, что рассматривает возвращение в профессиональный бокс.

«Действительно сейчас смотрю в этом направлении. Чтобы не быть голословным, конкретики пока никакой нет. Но тренируюсь, разговариваю, даже есть какие-то, скажем так, условные даты возможные. Но говорить пока не о чем. Хочу, есть желание, есть планы, хочу вернуться, но сказать, что это случится на сто процентов, пока не могу. Но с большой долей вероятности – да», – сказал экс-чемпион в интервью YouTube-каналу Виктора Ялымова.

Напомним, Гвоздик завершил карьеру в июне 2020 года. В своём последнем бою в октябре 2019 года украинец уступил в объединительном бою россиянину Артуру Бетербиеву, досрочно остановившему его в 10-м раунде.