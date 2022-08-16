Тренер Сергея Ковалёва высказался о бое Бивола и Рамиреса
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Джеймс «Бадди» Макгирт, тренер российского экс-чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Сергея Ковалёва, высказался о поединке Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса, который, как ожидается, состоится осенью этого года.
Напомним, ранее Всемирная боксёрская ассоциация (WBA) отклонила запрос промоутера Эдди Хирна на бой Бивол – Буатси и постановила, что россиянин обязан провести обязательную защиту против Рамиреса.
«Нас ждёт интересный бой, но, как по мне, Бивол недооценён. Люди недооценивают этого парня, а он умеет драться и умеет боксировать. Он умён и терпелив. И он многое показал в бою с Канело. Рамирес чертовский боец, и нас ждёт отличный бой», – сказал Макгирт в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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