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Фото: Энтони Джошуа похвастался впечатляющей формой за неделю до реванша с Усиком

Фото: Энтони Джошуа похвастался впечатляющей формой за неделю до реванша с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) завершил подготовку к реваншу с украинцем Александром Усиком (19-0, 13 KO), который состоится уже на этих выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

Спортсмен опубликовал фотографию в социальных сетях, на которой продемонстрировал актуальную форму.

Фото: из личного архива Энтони Джошуа

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Ранее менеджер Усика, Эгис Климас, рассказал о его рекордных тренировках во время подготовки к реваншу с Джошуа.

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