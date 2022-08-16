«Веселимся с Лёликом». Александр Усик прибыл на пресс-конференцию с мягкой игрушкой

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик, часто появляющийся на пресс-конференциях перед боями в эксцентричном виде, не подвёл поклонников и на этот раз.

Боец прибыл на пресс-конференцию, посвящённую его реваншу с британцем Энтони Джошуа, с мягкой игрушкой по имени Лёлик.

«Веселимся с Лёликом», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Ранее прогнозом на реванш Усик – Джошуа поделился легендарный американский промоутер Боб Арум.