Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

«Веселимся с Лёликом». Александр Усик прибыл на пресс-конференцию с мягкой игрушкой

«Веселимся с Лёликом». Александр Усик прибыл на пресс-конференцию с мягкой игрушкой
Комментарии

Объединённый чемпион мира в супертяжёлом весе украинец Александр Усик, часто появляющийся на пресс-конференциях перед боями в эксцентричном виде, не подвёл поклонников и на этот раз.

Боец прибыл на пресс-конференцию, посвящённую его реваншу с британцем Энтони Джошуа, с мягкой игрушкой по имени Лёлик.

«Веселимся с Лёликом», – написал спортсмен в социальных сетях.

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Фото: из личного архива Александра Усика

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Ранее прогнозом на реванш Усик – Джошуа поделился легендарный американский промоутер Боб Арум.

Новость по теме
«Я просто считаю его лучшим бойцом». Боб Арум дал прогноз на реванш Усик — Джошуа
Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто сильнее? LIVE Усик — Джошуа 2: реванш великого украинца и раскачанного британца — кто сильнее? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022