Стало известно, сколько заработают Усик и Джошуа за бой-реванш

В субботу, 20 августа, состоится одно из главных боксёрских событий 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) состоится поединок украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа. В преддверии боя появились данные о гонорарах боксёров.

За участие в реванше Джошуа заработает меньше, хотя призовой фонд поединка будет больше, чем это было в 2019 году во время схватки британца с американо-мексиканцем Энди Руисом-младшим, сообщает Daily Star.



По сведениям источника, в тот раз аравийские инвесторы предложили $ 60 млн, теперь же на кону будет около $ 80 млн. Сообщается, что распределение призового фонда будет в соотношении 50/50, то есть по $ 40 млн каждому боксёру.

Интересные факты про Энтони Джошуа.