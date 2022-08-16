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Стало известно, сколько заработают Усик и Джошуа за бой-реванш

Стало известно, сколько заработают Усик и Джошуа за бой-реванш
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В субботу, 20 августа, состоится одно из главных боксёрских событий 2022 года. В Джидде (Саудовская Аравия) состоится поединок украинца Александра Усика, владеющего титулами WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжёлом весе, и экс-чемпиона мира англичанина Энтони Джошуа. В преддверии боя появились данные о гонорарах боксёров.

За участие в реванше Джошуа заработает меньше, хотя призовой фонд поединка будет больше, чем это было в 2019 году во время схватки британца с американо-мексиканцем Энди Руисом-младшим, сообщает Daily Star.

По сведениям источника, в тот раз аравийские инвесторы предложили $ 60 млн, теперь же на кону будет около $ 80 млн. Сообщается, что распределение призового фонда будет в соотношении 50/50, то есть по $ 40 млн каждому боксёру.

Интересные факты про Энтони Джошуа.

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