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Команда Магомеда Исмаилова одержала победу над командой Шлеменко на RCC Fight Show

Команда Магомеда Исмаилова одержала победу над командой Шлеменко на RCC Fight Show
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В Екатеринбурге закончился финал реалити-проекта RCC Fight Show, где шесть молодых ребят бились за своё будущее. В красном и синем углах были бойцы команд Александра Шлеменко и Магомеда Исмаилова.

Команда Исмаилова забрала четыре поединка из шести, а вместе с ними и победу в тренерском противостоянии. По ходу турнира бойцы Лысого хищника вели со счётом 3:0, но «штормовцы» отыграли две победы. Последний бой мог свести противостояние к ничьей, но боец Шлеменко сломал палец руки во втором раунде и не смог продолжить бой. Счет 4:2 в пользу Магомеда.

После окончания шоу глава RCC Николай Клименко поздравил победителей, которые теперь войдут в ростер профессиональной лиги смешанных единоборств RCC, и пригласил в клетку трёх проигравших ребят из команды Шлеменко. Организаторам настолько понравились их поединки, несмотря на поражения, что они тоже получили предложение от лиги и станут частью RCC. Счет 5:4 в пользу Шлеменко по количеству подписанных контрактов.

Впрочем, победа в противостоянии считается по количеству побед, поэтому уже в декабре на RCC 13 у Александра будет возможность взять реванш в очном поединке против Магомеда Исмаилова.

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