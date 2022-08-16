«Чарльза ждёт долгая ночь». Белал Мухаммад высказался о бое Махачева с Оливейрой

Американский боец UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад поделился ожиданиями от поединка между Исламом Махачевым и Чарльзом Оливейрой.
«Я вижу, как хорош Махачев в партере, это совершенно другой уровень, чем многие думают. Есть джиу-джитсу и есть дагестанское джиу-джитсу. Оно жёстче, сильнее. Ислам будет стремиться уничтожить Чарльза. Он не побоится уйти с ним в партере, захочет оказаться сверху. Махачев постарается подчинить соперника себе, и это будет очень долгая ночь для Оливейры.
У них нет никаких секретов, это результат тяжёлой работы. Они не веселятся на тренировках, они не хотят проигрывать ни раунда даже там. Совсем другой менталитет и другой уровень дисциплины», — приводит слова Мухаммада Sportskeeda.
Бой Махачева и Оливейры состоится в рамках турнира UFC 280 в ночь на 23 октября.
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