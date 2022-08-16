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Борис Медведев и Ясубей Эномото сразятся в главном карде RCC 12

Борис Медведев и Ясубей Эномото сразятся в главном карде RCC 12
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Борис Медведев (14-2) и Ясубей Эномото (22-13) проведут поединок на большом турнире RCC 12. Их поединок состоится 26 августа на арене «Уралец» в Екатеринбурге.

RCC

RCC

Фото: RCC

В третий раз подряд Борис Медведев будет драться на большом номерном турнире RCC. До этого он побеждал Глайко Франсу и Эдналдо Джуниора Маркеса. За время выступления в Екатеринбурге Борис уже по-настоящему успел стать своим парнем: он перешёл в клуб «Архангел Михаил» и переехал в столицу Урала.

Швейцарский Самурай стал настоящей звездой российской ММА индустрии. В RCC у Ясубея Эномото рекорд 4-1, и он прошёл почти всех звёзд организации: Рагозина, Штыркова, Смирнова и Мартынова. За последние 10 лет поединков в России он дрался с лучшими: Шамилем Завуровым, Александром Шлеменко, Николаем Алексахиным, Владимиром Минеевым, Романом Копыловым.

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