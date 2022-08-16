Джошуа: не будь Усик левшой, я бы его выкурил

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британский боксёр Энтони Джошуа рассказал о причинах поражения в первом поединке с Александром Усиком и о подготовке к реваншу.
«Мне нужно вносить определённые коррективы, когда приходится иметь дело с левшой. Для менять сущий кошмар. Клянусь, если бы Александр не был левшой, я бы его выкурил, это 100%.
Когда дерёшься с левшой, нужно много внимания уделять тактике, необходимо многое запомнить. Дело не в моей уверенности, многое зависит от команды. Тренер может сказать бойцу миллион полезных вещей, но если их не отрабатывать в спаррингах, то всё бессмысленно. Раньше я говорил тренеру, что хочу поработать над определёнными аспектами, сейчас я просто слушаю и впитываю всё как губка. Это важно.
Многие знают о физическом аспекте бокса, а что насчёт психологии? Нужно держать голову в работе, не отвлекаться на выкрики, даже если тебя оскорбляют», — сказал Джошуа в интервью Daily Mail.
Бой Усика и Джошуа состоится 20 августа в Саудовской Аравии.
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