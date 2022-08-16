Промоутер Усика: Александру предстоит пройти ад, потому что Джошуа выйдет уничтожать

Промоутер украинского боксёра Александра Усика Александр Красюк поделился ожиданиями от боя с британцем Энтони Джошуа.



«Усику предстоит пройти через ад, особенно в первых шести раундах, потому что Джошуа приложит все усилия и постарается использовать всю свою мощь и габариты. Конечно, я не знаю наверняка, что он готовил, но абсолютно уверен, что Энтони выйдет на ринг, чтобы уничтожить Александра, снести его и сделает всё возможное для этого.



Будет очень жёстко, Усику необходимо быть осторожным, держать дистанцию и выполнять работу, согласно плану, который команда подготовила», — рассказал Красюк в интервью YouTube-каналу Boxing Social.



Бой Усика с Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии 20 августа.