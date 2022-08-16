Камару Усман: Чимаев много всего наговорил и ему придётся отвечать за слова

Действующий чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман высказался о шведском бойце чеченского происхождения Хамзате Чимаеве.



«О да, Чимаев наговорил много всего, но это не мой следующий соперник, так что он меня не особо беспокоит. Но вот когда он станет следующим, то поплатится за свои слова. Далеко заглядывать не будем, сейчас я сосредоточен на Леоне Эдвардсе. Хамзат сказал несколько вещей, которые я очень хорошо запомнил. Когда придёт время, то Чимаеву придётся отвечать за слова», — приводит слова Усмана ESPN.



20 августа в рамках турнира UFC 278 Камару Усман проведёт бой с Леоном Эдвардсом.



Хамзат Чимаев в ночь на 11 сентября выступит на турнире UFC 279, где его соперником станет Нейт Диаз.