«Я отказываюсь быть побеждённым». Джошуа рассказал, как настраивается на реванш с Усиком
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Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе британец Энтони Джошуа рассказал, как настраивает себя на реванш с украинцем Александром Усиком, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.
«Как я подготавливаю себя психологически? Это конкурентный бой, если говорить о психологии. И я навяжу конкуренцию. Речь идёт не о том, чтобы хорошо выступить. Только победа. Я отказываюсь быть побеждённым. И это то, как ты настраиваешься на бой.
В ожидании реванша были и плюсы, и минусы. Минус – это время. Обычно ты успеваешь выйти за это время на бой, простои никому не идут на пользу. Плюсы – это изменения, к которым я пришёл: подготовка, место подготовки, новая команда. Мне нужно было это», – сказал Джошуа в интервью Sky Sports.
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