Промоутер: Фьюри лучше держаться подальше от Усика, если он хочет остаться королём

Александр Красюк, промоутер украинского чемпиона в супертяжёлом весе Александра Усика, считает, что британец Тайсон Фьюри пойдёт на большой риск, если согласится на поединок с его подопечным.
«Если бы я был на месте промоутера Фьюри, то пытался бы держаться подальше от Усика. Не из-за того, что победить Усика невозможно, но это крайне опасный вызов. Не забывайте, Леннокс Льюис завершил карьеру, будучи королём. И он так и не вернулся ради реванша с Кличко, хотя Виталий очень хотел его. Леннокс оказался достаточно умным для того, чтобы избежать реванша.
Вероятно, с Фьюри будет так же. Если он хочет остаться королём, тогда ему лучше держаться подальше от Усика. Но если он хочет войти в историю, тогда он должен согласиться на поединок за звание абсолютного чемпиона», – сказал функционер в интервью YouTube-каналу iD Boxing.
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