Хорхе Масвидаль дал прогноз на бой Усман — Эдвардс

Двукратный претендент на титул UFC в полусреднем весе (до 77 кг) американский ветеран Хорхе Масвидаль высказался о титульном поединке между нигерийцем Камару Усманом и британцем Леоном Эдвардсом, который состоится уже на этих выходных в США.

Если честно, я не вижу здесь победу Эдвардса. Хотя это бой, и всё может случиться. Ни у кого в этом спорте нет гарантии на победу. И мне всё равно, что у тебя нет поражений. Это всего лишь вопрос времени.

Усман более универсален. В конечном итоге всё сведётся к борьбе. У Леона лучше поставлена работа ног, может быть, он разнообразнее в атаках, но борьба Усмана поймает его в какой-то момент. Так было со многими парнями. Думаю, Усман победит», – приводит слова Масвидаля издание MMA Fighting.