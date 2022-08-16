«Не судите строго». Пётр Ян показал своё фото из Таиланда

Известный российский боец UFC Пётр Ян разместил новый пост в своих социальных сетях, показав фотографию из Таиланда, где он в настоящее время проводит подготовку к поединку с американцем Шоном О'Мэлли. Их бой состоится 22 октября на турнире по смешанным единоборствам UFC 280.



«Это было в воскресенье. Сегодня я уже пыхтел в зале. И хотел добавить для интересующихся: я не веду соцсети для продвижения (привлечения внимания). Тут серьёзные рабочие моменты. И маленькая часть жизни! Так что не судите строго», — написал Ян.

Фото: Из личного архива Петра Яна

В последнем бою Ян встречался с представителем США Алджэмейном Стерлингом. Поединок, проходивший на турнире UFC 273, завершился победой Алджэмейна раздельным судейским решением. Стерлинг, таким образом, защитил чемпионский пояс в легчайшем весе.

Пётр Ян показал, как поддерживает форму во время отдыха: