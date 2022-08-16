Камару Усман высказался о возможном переходе в полутяжёлый вес UFC

Чемпион UFC в полусреднем весе (до 77 кг) нигериец Камару Усман заявил, что не относится к своему возможному переходу в полутяжёлый дивизион (до 93 кг) как к шутке.
«Я просто конкурентный парень. Когда я начал заниматься спортом, то понял, что во мне горит что-то, что я хочу соревноваться. Я хочу превзойти парня напротив. И это идеальный спорт для этого.
Говоря о возможном переходе, я хочу, чтобы меня уважали. Итак, если я превзойду всех в своём дивизионе, то перепрыгну через ещё один. Рейтинг pound-for-pound – это всего лишь гипотеза. Люди говорят: «А что, если бы он встретился с ним?» И я хочу реализовать это. Никто и никогда не делал этого. Вы можете дать мне любой титул, но, в конце концов, я хочу уважения», – сказал Усман в интервью ESPN.
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