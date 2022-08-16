Экс-претендент на титул Доминик Рейес выступит на UFC 281, есть соперник

Бывший претендент на титул UFC в полутяжёлом весе (до 93 кг) американец Доминик Рейес (12-3) выступит на турнире UFC 281, который состоится 13 ноября в Нью-Йорке (США), сообщает сразу ряд авторитетных изданий.

Соперником 32-летнего Рейеса станет 30-летний соотечественник Райан Спэнн (20-7). Боец выступает в UFC с сентября 2018 года. В своём последнем бою на турнире UFC on ESPN 36 Спэнн «задушил» в первом раунде молдаванина Иона Куцелабу. Рейес не выступал с мая 2021 года, когда на UFC on ESPN 23 проиграл нокаутом во втором раунде чеху Иржи Прохазке.

Напомним, возглавит турнир UFC 281 в Нью-Йорке титульное противостояние в среднем весе (до 84 кг) между новозеландцем Исраэлем Адесаньей и бразильцем Алексом Перейрой.