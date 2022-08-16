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Александр Усик объяснил решение выкупить трансляцию боя с Джошуа ради показа на Украине

Александр Усик объяснил решение выкупить трансляцию боя с Джошуа ради показа на Украине
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик прокомментировал решение выкупить трансляцию своего реванша с британцем Энтони Джошуа ради его бесплатного показа на Украине.

«Это очень важно. Мой украинский народ должен бесплатно увидеть этот поединок. Нам есть куда тратить деньги: на помощь Вооружённым силам и нуждающимся. Поэтому бесплатная трансляция для украинского народа – это крайне важно.

Деньги, которые люди могли потратить на покупку трансляции, они могут потратить для помощи другим. Этот бой – большая мотивация для моего народа, детей, жены и команды», – сказал боец YouTube-каналу IntuBoxing.

Ранее в интервью Усик назвал свой вес перед реваншем с Джошуа.

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