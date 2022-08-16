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«Это не в его характере». Тренер Бетербиева дал прогноз на бой Усик — Джошуа 2

«Это не в его характере». Тренер Бетербиева дал прогноз на бой Усик — Джошуа 2
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Марк Рэмси, тренер объединённого чемпиона в полутяжёлом весе (до 79,4 кг) Артура Бетербиева, поделился прогнозом на ожидаемый титульный реванш между супертяжеловесами Александром Усиком (19-0, 13 KO) и Энтони Джошуа (24-2, 22 KO), который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.

«Очевидно, Джошуа воспользовался неправильной тактикой, попытавшись перебоксировать Усика, тогда как он должен был забить его. Мы видели, как Чисора смог навязать Усику свою физическую мощь и надавить на него.

Такой тренер, как [Роберт] Гарсия, должен подтолкнуть Джошуа в правильном направлении, однако и у тренера есть предел. Не думаю, что в характере Джошуа дать Усику такой бой, чтобы победить его. Даже если я и увижу более жёсткий бой, я всё равно верю, что Усик победит единогласным решением», – приводит слова специалиста издание The Ring.

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