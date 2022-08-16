Тренер Дэвида Бенавидеса: если нам предложат бои с Бетербиевым и Биволом, мы согласимся

Хосе Бенавидес, отец и тренер двукратного чемпиона мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) американца Дэвида Бенавидеса, заявил, что их команда заинтересована в поединках с российскими полутяжеловесами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом.

«Дэвид – зверь. И он очень упорно тренируется. Он сосредоточен и дисциплинирован. Мы хотим оставаться активными. И мы готовы к боям со всеми ради того, чтобы попасть в историю. Поэтому мы всегда в зале и всегда готовы.

Если нам предложат поединок с Артуром Бетербиевым, то мы определённо согласимся. Мы открыты для того, чтобы испытать себя в полутяжёлом весе. Мне также нравится бой с Дмитрием Биволом. Они уже спарринговали», – приводит слова Бенавидеса издание BoxingScene.