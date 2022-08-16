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«Он будет обязан драться со мной». Британский экс-чемпион нацелен на бой с Бетербиевым

«Он будет обязан драться со мной». Британский экс-чемпион нацелен на бой с Бетербиевым
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Бывший чемпион мира во втором среднем весе (до 76,2 кг) и победитель Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS), британец Каллум Смит (28-1, 20 KO), готовящийся на этих выходных провести поединок в андеркарде шоу Усик – Джошуа 2, не скрывает своих амбиций.

Смит, перебравшийся в полутяжёлый дивизион (до 79,4 кг) в прошлом году, проведёт поединок за звание обязательного претендента по версии WBC против француза Матьё Бодерлика (21-1, 12 KO). Победитель получит право сразиться с действующим чемпионом – россиянином Артуром Бетербиевым.

«Поначалу были вопросы, как я буду выглядеть в новом весе. И я считаю, что исчерпывающе ответил на них и показал, что сохранил ударную мощь. Я здесь, чтобы заявить о себе и стать чемпионом мира. И я хочу сделать так, чтобы чемпион был вынужден согласиться на бой. Когда я выиграю, Бетербиев будет обязан драться со мной», – сказал боец в интервью пресс-службе Matchroom Boxing.

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