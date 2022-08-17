Шаблий: не кажется ли вам, что Усман Нурмагомедов прошёл без очереди на бой с Фрейре?

Российский боец Bellator Александр Шаблий разместил новый пост в своих социальных сетях, где поделился мыслями об ожидаемом поединке между соотечественником Усманом Нурмагомедовым и чемпионом Bellator в лёгком весе бразильцем Патрики Фрейре. Сообщалось, что бой может состояться 18 ноября.
«Читая свежую прессу сегодня, понимаю, что бой будет непростой, и понимаю, какой выпал шанс Усману. В первую очередь ему как земляку искренне желаю удачи в этом бою, ведь на кону стоит пояс чемпиона. Но не кажется ли вам, что он прошёл без очереди?» — написал Шаблий.
Напомним, в последнем бою, который состоялся на турнире Bellator 283, Усман одолел представителя США Кристофера Гонсалеса, применив удушающий приём (гильотина) в первом раунде. После боя он бросил вызов Фрейре.
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