«Он позвонил мне и назвал тупицей». Деметриус Джонсон вспомнил о разговоре с Даной Уайтом

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) американский ветеран Деметриус Джонсон рассказал о курьёзном инциденте, произошедшем между ним и президентом организации Даной Уайтом.

«Это случилось, когда я проводил стрим на Twitch. Кто-то в чате спросил: «Эй, чувак, ты слышал о The Ultimate Fighter? Что UFC собираются делать?» И я спросил: «О чём ты?» А он сказал, что там будут одни чемпионы, они все будут драться со мной, а победитель получит пояс. И я сказал: «Чёрт, какая тупость». А потом я подумал: «А как насчёт Джозефа Бенавидеса? Они собираются пропустить очередь?» Я сказал об этом, и на следующий день мне позвонил Дана Уайт.

Он никогда не звонил мне, пока я был в UFC. Он позвонил и сказал: «Ты тупица! Ты только что разрушил всё, что мы пытались для тебя устроить!» И я сказал: «Ну, я узнал это от случайного чувака в интернете». А он ответил: «Шон Шелби [матчмейкер UFC] тебе не звонил?» Я сказал «нет», и он попрощался», – рассказал Джонсон на подкасте MMA Hour.