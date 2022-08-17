Видео: Александр Усик станцевал на открытой тренировке перед реваншем с Джошуа

Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинский боксёр Александр Усик не оставил зрителей без традиционного выступления и станцевал на открытой тренировке в преддверии реванша с британцем Энтони Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Джедде (Саудовская Аравия).

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из немногих боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Ранее бывший соперник Джошуа и экс-претендент на чемпионский титул Диллиан Уайт назвал единственный способ, как ему нокаутировать Усика в реванше.