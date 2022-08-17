Усман Нурмагомедов не считает справедливым распределение рейтинга Bellator

Российский боец Bellator Усман Нурмагомедов высказался об изменениях в рейтинге лиги. Ранее Нурмагомедов обошёл в рейтинге своего соотечественника Александра Шаблия, не побив ни одного топового соперника.



«В мире справедливости не ищут. Хотите вы, не хотите – я первый номер рейтинга и буду драться за пояс. Я тоже не понимаю, почему я на первом месте. Шаблий побил парня из рейтинга, но его не поставили на первую строчку – я тут при чём? Все эти вопросы должны быть не ко мне, а к лиге. Они поставили меня первым номером, может, они так считают, я не знаю. Повторюсь, справедливости здесь никто не найдёт, и я тоже не могу найти, тем не менее бой анонсирован, и я буду драться за пояс.



Я заберу этот пояс. Я на сто процентов чувствую, что готов к этому как ментально, так и физически. Я буду в самой лучшей своей форме, потому что это будет самый важный бой в моей карьере и мне нужно сделать подарок для моего брата. Если Александр Шаблий доберётся до боя за титул, то мы с ним подерёмся – никаких проблем в этом нет. У меня к нему только уважение, нет никакой ненависти. Он делает свою работу, я делаю свою работу, поэтому, если в Bellator нас сведут, мы подерёмся и всё», — приводит слова Умара Нурмагомедова Fighttime.