Василий Ломаченко прилетел в США для подготовки к новому бою

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член рейтинга pound-for-pound Василий Ломаченко прилетел в Лос-Анджелес для подготовки к следующему поединку.



Ожидается, что украинский спортсмен пройдёт тренировочный лагерь на юге штата Калифорния.



Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что соперник по новому бою Ломаченко пока неизвестен. Сообщается, что его имя будет названо по ходу пребывания боксёра в Соединённых Штатах.



Напомним, в своём последнем бою в декабре 2021 года Ломаченко победил единогласным решением судей ганского экс-чемпиона Ричарда Комми. Ожидалось, что боксёр встретится с австралийцем Джорджем Камбососом, однако Ломаченко отказался от поединка из-за неспокойной обстановки на Украине.

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