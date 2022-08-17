Боб Арум отреагировал на прилёт Ломаченко в США

Боб Арум, промоутер украинского боксёра Василия Ломаченко, отреагировал на прилёт спортсмена в Лос-Анджелес.
«Это поистине круто – видеть замечательного Василия Ломаченко, который вернулся в Соединённые Штаты, чтобы продолжить карьеру в боксе. Все фанаты с нетерпением ждут его первый бой после возвращения», – написал Арум в социальных сетях.
Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что соперник по новому бою Ломаченко пока неизвестен. Сообщается, что его имя будет названо по ходу пребывания боксёра в Соединённых Штатах.
Напомним, в своём последнем бою в декабре 2021 года Ломаченко победил единогласным решением судей ганского экс-чемпиона Ричарда Комми. Ожидалось, что боксёр встретится с австралийцем Джорджем Камбососом, однако Ломаченко отказался от поединка из-за ситуации на Украине.
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