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Боб Арум отреагировал на прилёт Ломаченко в США

Боб Арум отреагировал на прилёт Ломаченко в США
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Боб Арум, промоутер украинского боксёра Василия Ломаченко, отреагировал на прилёт спортсмена в Лос-Анджелес.

«Это поистине круто – видеть замечательного Василия Ломаченко, который вернулся в Соединённые Штаты, чтобы продолжить карьеру в боксе. Все фанаты с нетерпением ждут его первый бой после возвращения», – написал Арум в социальных сетях.

Ранее менеджер Ломаченко Эгис Климас заявил, что соперник по новому бою Ломаченко пока неизвестен. Сообщается, что его имя будет названо по ходу пребывания боксёра в Соединённых Штатах.

Напомним, в своём последнем бою в декабре 2021 года Ломаченко победил единогласным решением судей ганского экс-чемпиона Ричарда Комми. Ожидалось, что боксёр встретится с австралийцем Джорджем Камбососом, однако Ломаченко отказался от поединка из-за ситуации на Украине.

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