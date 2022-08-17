Умар Нурмагомедов обратился к UFC с логичным вопросом

Непобеждённый в UFC российский боец Умар Нурмагомедов (15-0) обратился к UFC с вопросом в социальных сетях.



«UFC, кто мой следующий оппонент?» — написал Нурмагомедов в своих социальных сетях.



Напомним, Умар Нурмагомедов в середине июля поднялся в рейтинге UFC в легчайшем весе на 14-ю строчку, подобравшись к Шону О’Мэлли (13), Фрэнки Эдгару (12) и Рики Симону (11). Его брат Хабиб Нурмагомедов отреагировал на это словами: «Умар незаметно, но подкрадывается. Будь осторожен, легчайший дивизион».



Ранее Нурмагомедов выразил желание провести бой с американцем Рики Симоном. 26-летний Симон 16 июля эффектно финишировал непобеждённого валлийца Джека Шора на турнире UFC Long Island (сабмишен во втором раунде). За этот бой Симон получил $ 50 тыс. в качестве бонуса за лучшее выступление. Также он обошёл в рейтинге Шона «Сахарка» О'Мэлли, при этом оставив для него послание: «О'Мэлли, сахарное шоу подошло к концу. Я самый милый в легчайшем весе». У Симона 20 побед и три поражения.

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