Волк Хан признался, что его первый бой в Японии был договорным

Российский боец ММА, легендарный чемпион организации RINGS Магомедхан Гамзатханов, известный как Волк Хан, признался, что проиграл свой первый бой в Японии по просьбе менеджера.



«Меня очень сильно уговаривали, но я был категорически против. Мне мой покойный менеджер Владимир Погодин объяснял: «Надо это сделать, надо уступить. Это же бизнес». Я сделал, а потом сказал, что больше этого делать не буду. В итоге я выиграл 19 боёв подряд. Были разные бои, я всегда это говорил. Порой мы дрались как волки, а были и договорняки. У нас правила были очень гуманные, не такие жёсткие, как сейчас. Лежачего нельзя было бить ногами и коленями, руками по голове», — приводит слова Магомедхана Гамзатханова Metaratings.

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