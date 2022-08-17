17 августа 2022 года Русский дом в Куала-Лумпуре принял президента Федерации тайского бокса/муайтай России Дмитрия Путилина и национальную юношескую сборную России по тайскому боксу, отстаивающую в настоящее время честь страны на первенстве мира по тайскому боксу. Сборная России представлена 81 спортсменом и на данный момент лидирует в командном зачёте. Финальные поединки состоятся 20 августа.
Российские тайбоксёры в Малайзии возложили цветы к мемориалу в честь павших во время ВОВ
Фото: Федерация тайского бокса России
Российские спортсмены при участии посла России в Малайзии и тренерского штаба возложили цветы к монументу, посвящённому погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг. Монумент является единственным во всей Юго-Восточной Азии. Мероприятие было проведено в 78-ю годовщину одного из знаковых событий истории Великой Отечественной войны – выхода войск 3-го Белорусского фронта на границу с Германией.
Российские тайбоксёры в Малайзии возложили цветы к мемориалу в честь павших во время ВОВ
Фото: Федерация тайского бокса России
Такие мероприятия становятся традицией для тайбоксёров. Ранее в польском Вроцлаве таким же образом тайбоксёры почтили память советских воинов, павших во время Великой Отечественной войны.
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