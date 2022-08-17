Чисора: победитель боя Усик — Джошуа сразится с Фьюри, у саудовцев есть контракт

Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора заявил, что обладатель титула WBC Тайсон Фьюри подписал предварительное соглашение на встречу с победителем реванша Усик – Джошуа, который состоится уже на этих выходных в Саудовской Аравии.
«У саудовцев есть контракт на два боя с Джошуа, Усиком и Фьюри. Сначала реванш, а затем победитель сразится с Фьюри за звание абсолютного чемпиона», – приводит слова Чисоры издание BoxingScene.
Также ветеран высказался о тактике Джошуа на предстоящее выступление:
«Он должен быть сильным, он должен работать изо всех сил и боксировать с этим парнем, а это непростая задача. Я показал, что вы можете доставить Усику проблемы, но вы обязаны быть в форме. И быть готовым зайти очень далеко. И ему придётся сделать это, чтобы вернуть титулы. Большинство боксёров не готово к подобному».
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