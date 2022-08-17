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Фото: Джошуа и Усик провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции

Фото: Джошуа и Усик провели дуэль взглядов на финальной пресс-конференции
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (19-0, 13 KO) и его соперник британец Энтони Джошуа (24-2, 22 KO) встретились лицом к лицу на финальной пресс-конференции, прошедшей сегодня в Джедде (Саудовская Аравия), где на этих выходных состоится их реванш.

Напомним, первый поединок бойцов состоялся в сентябре 2021 года в Лондоне (Великобритания), и тогда Усик победил единогласным судейским решением, став одним из нескольких боксёров в истории, завоевавших пояса в первом тяжёлом (до 90,7 кг) и супертяжёлом дивизионах.

Ранее потенциальный соперник бойцов и обладатель титула WBC Тайсон Фьюри опубликовал шуточное видео, в котором объяснил, как Джошуа победить Усика.

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