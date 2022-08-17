Тим Цзю планирует привлечь своего отца для подготовки к бою с Чарло

Австралийский боец первого среднего веса (до 69,9 кг) Тим Цзю сообщил, что готовится привлечь своего отца и бывшего абсолютного чемпиона мира Костю Цзю для подготовки к титульному поединку с американцем Джермеллом Чарло.

«Я бы хотел навестить отца. Или отец мог бы приехать ко мне. Просто получить несколько советов и узнать, что он думает о поединке, поработать над стратегией. Хотя я не уверен во всём этом, мы решаем. Хотелось бы встретиться лично, я не видел его с тех пор, как началась вся эта ситуация с коронавирусом.

Я должен получить от него несколько советов. Его опыт отличается от моего, это было совершенно другое путешествие. Просто хочется узнать, что, по его мнению, было бы хорошо сделать», – приводит слова Тима издание WA Today.