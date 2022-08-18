Коста подтвердил, что у него истекает контракт с UFC

Бывший претендент на титул UFC в среднем весе (до 84 кг), бразилец Пауло Коста признался, что пока не знает, какое будущее ждёт его после турнира UFC 278. Там он проведёт поединок с Люком Рокхолдом. Турнир будет проходить 21 августа в Солт-Лейк-Сити.



«Последний бой по контракту? Да. Посмотрим, что будет дальше. Это бизнес. Бизнес для UFC, для меня, нам нужно поговорить.



Почему уволил менеджера? Я не могу сказать о нём ничего плохого. Это честный и очень профессиональный человек. Но у нас разные взгляды на мою карьеру. Учитывая это, мы решили больше вместе не работать», — цитирует Косту Sherdog.



Оба бойца выйдут в клетку после поражений. Коста в октябре на турнире UFC Fight Night 196 единогласным решением уступил итальянцу Марвину Веттори. Рокхолд не дрался с июля 2019 года, когда на UFC 239 проиграл нокаутом поляку Яну Блаховичу, неудачно дебютировав в полутяжёлом дивизионе (до 93 кг).

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