Александр Усик — Энтони Джошуа: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

Уже в субботу, 20 августа, состоится один из главных боксёрских поединков 2022 года. В Саудовской Аравии (Джидда) пройдёт бой украинского боксёра Александра Усика и англичанина Энтони Джошуа. Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которых лишился во время первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.



Первый поединок соперников завершился убедительной победой Усика. Тогда он победил единогласным решением судей.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.



Примечательно, что Усик ранее выкупил права на трансляцию. Он будет показывать его бесплатно на своём официальном YouTube-канале — Usyk17. На других платформах для российского зрителя поединок будет недоступен.