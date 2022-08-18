Уайлдер сообщил, что проведёт бой с Хелениусом

Американский боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, сообщил, что возвращается на ринг. 36-летний спортсмен проведёт бой с финном Робертом Хелениусом. Поединок состоится 15 октября в Бруклине (США).
«Я прошёл долгий путь, он продолжается. Я уже задумывался, нужно ли оставаться в стороне от всего этого или вернуться. Но переломным стал момент установки статуи в мою честь в моём родном городе. Я увидел, какое большое количество людей пришло на мероприятие, чтобы быть в этот момент рядом со мной. Я увидел их эмоции. Взрослые мужчины плакали. Это заставило меня почувствовать, что пока моя работа не окончена», — цитирует Уайлдера Mirror.
Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда повторно проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри и не сумел вернуть себе титул WBC, завоёванный им ещё в 2015 году. Хелениус также в октябре досрочно остановил в реванше поляка Адама Ковнацки.
- 18 августа 2022
-
11:16
-
10:55
-
10:38
-
10:25
-
10:07
-
09:54
-
09:40
-
09:17
-
00:13
- 17 августа 2022
-
23:56
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:06
-
19:51
-
19:34
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
17:30
-
17:13
-
16:59
-
15:59
-
13:52
-
12:04
-
11:02
-
10:52
-
10:50
-
10:14
-
10:07
-
01:18
-
01:09
-
00:48
-
00:47
-
00:36