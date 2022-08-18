Уайлдер сообщил, что проведёт бой с Хелениусом

Американский боксёр, бывший чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Деонтей Уайлдер, сообщил, что возвращается на ринг. 36-летний спортсмен проведёт бой с финном Робертом Хелениусом. Поединок состоится 15 октября в Бруклине (США).



«Я прошёл долгий путь, он продолжается. Я уже задумывался, нужно ли оставаться в стороне от всего этого или вернуться. Но переломным стал момент установки статуи в мою честь в моём родном городе. Я увидел, какое большое количество людей пришло на мероприятие, чтобы быть в этот момент рядом со мной. Я увидел их эмоции. Взрослые мужчины плакали. Это заставило меня почувствовать, что пока моя работа не окончена», — цитирует Уайлдера Mirror.



Уайлдер не выступал с октября 2021 года, когда повторно проиграл нокаутом британцу Тайсону Фьюри и не сумел вернуть себе титул WBC, завоёванный им ещё в 2015 году. Хелениус также в октябре досрочно остановил в реванше поляка Адама Ковнацки.

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