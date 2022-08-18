Джошуа: я не думаю о завершении карьеры

Британский боксёр Энтони Джошуа, которому предстоит 20 августа провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком, заявил, что не думает о завершении карьеры. Если Джошуа уступит в субботу, то он потерпит уже третье поражение в пяти последних боях.
«Я не думаю о завершении карьеры. У меня впереди один из важнейших боёв в карьере. Если бы я думал сейчас о возможном уходе из спорта, то это бы негативно влияло на мой настрой, заставляло бы сомневаться в себе.
Люди всегда будут задавать вопросы. Но я хочу продолжать. Я люблю бокс. Я в третий раз встречусь с олимпийским чемпионом. Я дерусь с лучшими боксёрами мира. Если я проигрываю, то так тому и быть. Но говорить об уходе после поражения от одного из сильнейших боксёров мира — какой-то нонсенс», — цитирует Джошуа Mirror.
- 18 августа 2022
-
11:16
-
10:55
-
10:38
-
10:25
-
10:07
-
09:54
-
09:40
-
09:17
-
00:13
- 17 августа 2022
-
23:56
-
22:25
-
22:08
-
21:50
-
21:06
-
19:51
-
19:34
-
19:21
-
19:12
-
18:28
-
17:30
-
17:13
-
16:59
-
15:59
-
13:52
-
12:04
-
11:02
-
10:52
-
10:50
-
10:14
-
10:07
-
01:18
-
01:09
-
00:48
-
00:47
-
00:36