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Джошуа: я не думаю о завершении карьеры

Джошуа: я не думаю о завершении карьеры
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Британский боксёр Энтони Джошуа, которому предстоит 20 августа провести бой-реванш с украинцем Александром Усиком, заявил, что не думает о завершении карьеры. Если Джошуа уступит в субботу, то он потерпит уже третье поражение в пяти последних боях.

«Я не думаю о завершении карьеры. У меня впереди один из важнейших боёв в карьере. Если бы я думал сейчас о возможном уходе из спорта, то это бы негативно влияло на мой настрой, заставляло бы сомневаться в себе.

Люди всегда будут задавать вопросы. Но я хочу продолжать. Я люблю бокс. Я в третий раз встречусь с олимпийским чемпионом. Я дерусь с лучшими боксёрами мира. Если я проигрываю, то так тому и быть. Но говорить об уходе после поражения от одного из сильнейших боксёров мира — какой-то нонсенс», — цитирует Джошуа Mirror.

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