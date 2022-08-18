Редкач назвал клоуном Усика, который пришёл на дуэль взглядов с Джошуа в костюме казака

Украинский боксёр Иван Редкач резко раскритиковал соотечественника Александра Усика. Ранее Усик пришёл на дуэль взглядов с британцем Энтони Джошуа в костюме казака.



«Клоун чистой воды. Я не являюсь его хейтером, но мне не нравится такое», — написал Редкач в соцсетях.



Бой Усика и Джошуа пройдёт в Саудовской Аравии (Джидда). Британец постарается вернуть чемпионские пояса, которых лишился во время первого поединка с Усиком. В настоящее время украинцу принадлежат титулы по версиям WBA Super, IBF, WBO и IBO.



Первый поединок соперников завершился убедительной победой Усика. Тогда он выиграл бой единогласным решением судей.



«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию боя. Боксёрский вечер начнётся примерно в 18:00 мск. А главный поединок запланирован на 23:00 мск.

Новость по теме Александр Усик объяснил наряд казака на финальной пресс-конференции с Джошуа